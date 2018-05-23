Практика студентов Сумского педуниверситета в оккупированном Крыму: ректору объявили выговор

Минобразования объявило выговор ректору Сумского государственного педуниверситета Юрию Лянному за невыполнение трудового контракта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение было принято по итогам рассмотрения трех вопросов.

Рассматривалась организация поездки студентов на территорию оккупированного Крыма для прохождения практики с 27 апреля по 7 мая 2018 года, а также, возможно, летом 2017 года.

Кроме того, поднимался вопрос о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства ректором университета (неурегулированный конфликт интересов).

Минобразования направило письмо в Службу безопасности с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крым, во время которой жизнь студентов подвергалась опасности.

Также ведомство обратилось в полицию с просьбой провести проверку факта совместной работы близких лиц в университете.

Напомним, студенты Сумского педуниверситета прошли практику в оккупированном Крыму. Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о служебном расследовании.