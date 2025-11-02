Псих, Монах и другие бойцы. Зачем в ВСУ позывные, как их выбирают, какие самые популярные и как себя называют россияне

NV вместе с военными психологами проанализировал, какие позывные чаще всего встречаются в украинской армии, есть ли в них смешной или философский контекст, и влияют ли армейские «имена» на личность.

«Псих» — под таким вроде бы негативным позывным знают побратимы Дмитрия Снисара, офицера группы психологического сопровождения и восстановления 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады 3-го армейского корпуса.

На самом деле, ничего обидного это слово не скрывает, рассказывает NV сам офицер, — оно происходит от слова «психолог».

А дальше объясняет, что позывные используют в коммуникации по рации, при координации действий для того, чтобы скрыть личности военных, ведь противник часто перехватывает радиосвязь.

Его слова подтверждает Монах — по этому военному прозвищу собратьям известен Сергей Дахно, начальник группы психологического сопровождения и восстановления 3-й штурмовой бригады. Он добавляет, что позывные еще и упрощают коммуникацию внутри подразделения: ведь имена бойцов могут повторяться, а вот псевдо — уникальные. И с их помощью двух условных Сергеев гораздо легче идентифицировать.

А еще выбор позывных — это определенная военная традиция, которая распространена не только в украинском войске, но и во многих армиях мира, в свою очередь говорит Александр Федорец, психотерапевт и психиатр, который более 10 лет занимается военными травмами.