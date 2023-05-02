Одесские пляжи в этом году будут закрыты для отдыхающих — ОВА

2 мая, 14:49
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Пляжи в Одессе в этом году будут закрыты для отдыхающих (Фото:Yevhen1971/pixabay)

Пляжи в Одессе в этом году будут закрыты для отдыхающих (Фото:Yevhen1971/pixabay)

В этом году одесские пляжи снова будут закрыты для отдыха, сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Совместным приказом ОВА и военного командования, принятым в прошлом году, запрещено пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных вдоль моря на территории Одесской области», — сказал Братчук на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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По его словам, соответствующий приказ на запрет посещения пляжей действует и в этом году.

Братчук заявил, что акватория Черного моря заминирована и является линией фронта.

«Со стороны военного командования проводится мониторинг ситуации безопасности. Также военные ожидают от одесского муниципалитета соответствующих предложений по отдыху на определенных локациях. Будут предложения, будет работа военного командования, будет окончательное решение», — добавил Братчук.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пляжи Одесса Война России против Украины

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