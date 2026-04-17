Мужчину из Кировоградской области, который пытал и убил восьмимесячного младенца, приговорили к пожизненному заключению

Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы отчиму, который систематически издевался и до смерти избил восьмимесячного младенца в Кировоградской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в пятницу, 17 апреля.

Генпрокурор отметил, что последний месяц своей жизни ребенок провел в невыносимых мучениях. Он говорит, что мужчина систематически издевался над младенцем: бил, бросал, гасил окурки о кожу, опрокидывал коляску вместе с ребенком.

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Однажды он, в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил малыша головой о стену. В тот же день мальчик умер.

Кравченко сообщил, что экспертиза подтвердила, что это было не разовое насилие, а длительные пытки. В частности, на теле ребенка зафиксировали многочисленные ожоги, гематомы и ссадины.

Генпрокурор говорит, что в течение лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать.

Суд первой инстанции назначил 15 лет лишения свободы. Однако прокуратура подала апелляцию и в конце концов Апелляционный суд отменил приговор как слишком мягкий и назначил пожизненное лишение свободы.