«Сердце разрывается». Пожилые супруги из Бахмута утешают друг друга после того, как российская ракета разрушила их дом — фото недели 19 ноября, 15:29 Снимок сделан 17 ноября (Фото:eddyvanwessel / Instagram)

На снимке военного фотографа из Нидерландов Эдди ван Вессела — мужчина и женщина из Бахмута Донецкой области, пострадавшие от российских обстрелов. Черно-белое фото сделано 17 ноября.



«Пожилые супруги утешают друг друга в медицинском учреждении после того, как российская ракета разрушила их дом», — говорится в подписи.

Жена президента Украины Елена Зеленская в своем Твиттере написала, что от этого фото «сердце разрывается». «Ракета уничтожила дом этой пары. Унесла их счастливое беззаботное будущее. Но есть то, что Россия не смогла у них отобрать. Друг друга», — написала Зеленская.

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Инфографика: eddyvanwessel / Instagram

На Бахмутском направлении враг ведет постоянные обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Агрессор задействует наемников ЧВК Вагнер. Атаки на Бахмут продолжаются более восьми месяцев, однако безрезультатно.