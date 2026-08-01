В оккупированном Севастополе (Крым) возникли пожары после ударов по позициям российских подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает мониторинговая группа Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.

«Ночью мы опубликовали фото пожара, присланное нашим подписчиком, и не могли определить, был ли это удар по средствам РЭБ или ПВО, но, как оказалось, — и по тому, и по другому», — говорится в сообщении.

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Всего подписчики насчитали восемь взрывов, однако неизвестно, сколько из них были ударами. По данным Крымского ветра, на мысе Фиолент базируется 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы — подразделение Черноморского флота РФ, на вооружении которого находятся мощные комплексы РЭБ, в частности системы стратегического назначения Мурманск-БН, мобильные системы Красуха-2 и Красуха-4, а также станции помех Житель и Инфауна. В ночь с 26 на 27 июля бойцы Главного управления разведки МОУ поразили там станцию комплекса РЭБ Мурманск-БН.

Кроме того, как пишет Крымский ветер, в районе высот Кая-Баш, где были зафиксированы пожары, размещена позиция воинской части ПВО оккупантов.

Инфографика: Крымский ветер / Telegram

Инфографика: Крымский ветер / Telegram

Инфографика: Крымский ветер / Telegram

Инфографика: Крымский ветер / Telegram

В ночь на 31 июля Служба безопасности совместно с Силами обороны Украины поразила инфраструктуру российского морского порта Тамань в Краснодарском крае и авиазавод во временно оккупированной Евпатории в Крыму.

Удары по энергообъектам оккупированного Крыма — последние новости

28 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны, поразив электроподстанцию в Феодосии.

27 июля гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что в оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения.

Инфографика: NV

В ночь на 26 июля Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что после атаки беспилотников на Таврической ТЭС возле оккупированного Симферополя возник пожар. Оккупационное предприятие Крымэнерго признало, что часть населенных пунктов полуострова обесточена из-за «внешнего воздействия на объекты электроснабжения». О «сложной обстановке» с подачей электроэнергии сообщалось на северо-западе, востоке и юге оккупированного полуострова.

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24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение 23−24 июля были поражены 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины, 17 из которых находятся в оккупированном Россией Крыму.