В Николаевской области бушуют более 50 пожаров, повреждены дома и хозяйственные постройки — фото
Общая площадь пожаров в Николаевской области составляет более 400 га (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
По состоянию на вечер 30 июня в Николаевской области зафиксировано более 50 пожаров, общая площадь которых составляет более 400 га.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
В Николаеве бушуют три масштабных пожара, где огонь подобрался к жилому сектору из-за сильного ветра.
В частности, в микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь возгорания составляет 10 га, пламя уже повредило два жилых дома и три хозяйственные постройки.
В ГСЧС отметили, что пожарные принимают все меры, но порывистый ветер затрудняет тушение. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, а также технику для подвоза воды.
К тушению приобщаются огнеборцы местных пожарных охран. Местные предприятия предоставляют спецтехнику и водовозки.