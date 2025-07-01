В Николаевской области бушуют более 50 пожаров, повреждены дома и хозяйственные постройки — фото

1 июля, 08:50
Общая площадь пожаров в Николаевской области составляет более 400 га (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Общая площадь пожаров в Николаевской области составляет более 400 га (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

По состоянию на вечер 30 июня в Николаевской области зафиксировано более 50 пожаров, общая площадь которых составляет более 400 га.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

В Николаеве бушуют три масштабных пожара, где огонь подобрался к жилому сектору из-за сильного ветра.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В частности, в микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь возгорания составляет 10 га, пламя уже повредило два жилых дома и три хозяйственные постройки.

В ГСЧС отметили, что пожарные принимают все меры, но порывистый ветер затрудняет тушение. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, а также технику для подвоза воды.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

К тушению приобщаются огнеборцы местных пожарных охран. Местные предприятия предоставляют спецтехнику и водовозки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Николаевская область Пожежа Николаев ГСЧС

