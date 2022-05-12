«Самая серьезная ситуация». В захваченной Херсонской области лесные пожары охватили 1587 гектаров — Госагентство лесных ресурсов 12 мая, 17:42 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области вспыхнули лесные пожары (Фото:ГСЧС)

Во временно захваченной Херсонской области пожар распространился на более 1587 гектаров, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

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Он написал в Facebook, что Украина входит в активную фазу пожароопасного периода: количество пожаров, по сравнению с 2021 годом, увеличилось в 2,7 раза, общая площадь пожаров выросла в 49 раз, а средняя площадь одного пожара выросла в 18 раз.

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«Самая серьезная ситуация сейчас в оккупированной Херсонской области. За все это время огонь охватил уже более 1587 гектаров», — подчеркнул он.

По его данным, войска РФ, которые ранее не позволяли тушить пожары, наконец-то «поняли критичность» и начали пускать государственную лесную охрану к местам возгораний.

«Правда, перед тем оккупанты забрали у лесоводов почти всю технику. С горючим тоже большие проблемы», — добавил он.

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