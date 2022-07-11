Ким о приказе Зеленского освободить юг Украины: скоро в Херсоне будет гореть больше складов и командных пунктов оккупантов 11 июля, 12:58 Ким заявил, что до оккупантов в окопах тоже дойдет очередь (Фото:НВ)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал массовые случаи пожаров на военных складах российских оккупантов после точных ударов ВСУ.

«Команда президента была освободить юг. Чем дальше, тем больше будет в Херсоне гореть складов, БК и вражеских командных пунктов. И до тех, кто в окопах, и до них очередь дойдет», — сказал он в своем Telegram.

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Ким также поблагодарил украинских партизан за работу.

«Горят склады оккупантов. Горят ярко, много. Спасибо нашим партизанам за качественную работу и противодействие оккупантам. Русские ничем не смогли ответить поумнее, кроме как обстрелять жилые кварталы наши, Харькова, села, которые уничтожаются», — резюмировал глава ОВА.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.



Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

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