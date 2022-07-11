Ким о приказе Зеленского освободить юг Украины: скоро в Херсоне будет гореть больше складов и командных пунктов оккупантов

11 июля, 12:58
Ким заявил, что до оккупантов в окопах тоже дойдет очередь (Фото:НВ)

Ким заявил, что до оккупантов в окопах тоже дойдет очередь (Фото:НВ)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал массовые случаи пожаров на военных складах российских оккупантов после точных ударов ВСУ.

«Команда президента была освободить юг. Чем дальше, тем больше будет в Херсоне гореть складов, БК и вражеских командных пунктов. И до тех, кто в окопах, и до них очередь дойдет», — сказал он в своем Telegram.

Видео дня

Ким также поблагодарил украинских партизан за работу.

https://www.youtube.com/embed/zQZ5kuxL78g

«Горят склады оккупантов. Горят ярко, много. Спасибо нашим партизанам за качественную работу и противодействие оккупантам. Русские ничем не смогли ответить поумнее, кроме как обстрелять жилые кварталы наши, Харькова, села, которые уничтожаются», — резюмировал глава ОВА.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.

Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Александр Новиков: «я — последний, кто остался из официально назначенных руководителей антикоррупционных органов» (Фото:Nazk.gov.ua/Светлана Алексеенко)
«Кто это блокирует» /
О медленных санкциях против россиян, отсутствии главы САП, реестре олигархов и позиции Банковой — глава НАПК
11 июля, 11:00
Политика
Яковина: HIMARSы загоняют Россию в тупик (Фото:Скриншот с видео Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
«Армией РФ руководит толпа дебилов» /
HIMARSы загоняют Россию в тупик, «аналитики» врага «рвут волосы на *опе» — Яковина
11 июля, 09:17
События
Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X