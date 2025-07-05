У ГСЧС появился первый пожарный робот украинского производства — фото и видео

5 июля, 20:13
Первый пожарный робот Змій, появившийся у украинских спасателей (Фото: ДСНС України via Telegram)

Первый пожарный робот Змій, появившийся у украинских спасателей (Фото: ДСНС України via Telegram)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что получила на благотворительной основе первый пожарный роботизированный комплекс от украинского производителя.

«Он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач. Во время передачи спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии», — заявили в ГСЧС, опубликовав фото и видео.

В ведомстве отметили, что пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На обнародованном ГСЧС видео отмечается, что название пожарного робота — Змій. Также сообщается, что его можно применить для тушения пожаров на особо опасных заминированных участках и на складах взрывоопасных предметов.

Грузоподъемность Змія — 500 кг, его можно использовать с прицепом.

