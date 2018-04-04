Пожарная инспекция в Украине: во Львове спасатели потребуют закрыть киноцентр

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В кинотеатре согласились с замечаниями инспекторов и будут их ликвидировать
Фото: forpost.lviv. ua

В кинотеатре согласились с замечаниями инспекторов и будут их ликвидировать

По ряду найденных нарушений в Киноцентре имени Довженко во Львове инспекторы ГСЧС будут требовать закрыть это заведение до устранения ряда обнаруженных нарушений.

Об этом пишет Zahid.net со ссылкой на заключение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели посетили заведение без предупреждений и заметили несколько нарушений: один из огнетушителей не проходил технического обслуживания в соответствии с нормами, также пол в одном из кинозалов был необработан огнеупорным раствором, на лестничных площадках попададилсь посторонние предметы, которые бы мешали эвакуации в случае необходимости.

Руководитель культурно-образовательного центра Марта Иванишин пообещала исправить найденные нарушения. По ее словам, заведение не получало финансирования в течение длительного периода, и только в 2018 году в бюджет поступило более 1 млн гривен.

Напомним, по поручению Правительства со 2 апреля в Украине ГСЧС начала проверку кинотеатров, школ, торговых центров и других мест массового скопления людей по соблюдению техники безопасности.

Руководитель ГСЧС Николай Чечеткин пообещал применять силовые методы с привлечением полиции, если инспекторам будут создавать препятствия.

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