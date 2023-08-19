Пожар в криминалистическом центре МВД в Киеве ликвидирован — ГСЧС 19 августа, 15:15 ГСЧС сообщила о ликвидации пожара в криминалистическом центре МВД в Киеве, который вспыхнул в субботу, 19 августа (Фото:МВД)

В субботу, 19 августа, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар, который возник в складском помещении на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве, был ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным ГСЧС, пожар был ликвидирован в 12:10. К работам привлекли 42 спасателя и девять единиц техники.

Как добавляют в ведомстве, от пожара были частично разрушены фасады, находящиеся рядом с местом возгорания.

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Взрывы в субботу, 19 августа, были слышны в Киеве, после чего вспыхнул пожар. Мэр города Виталий Кличко заявил, что пожар возник в результате «неустановленных взрывов» в районе Кольцевой дороги — в промзоне на участке, находящемся на территории Киевской области.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.



