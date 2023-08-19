Детонация во время экспертизы. Пожар в районе Кольцевой в Киеве, горит экспертно-криминалистический центр, есть пострадавшие 19 августа, 12:45 Вспыхнуло складское помещение экспертно-криминалистического центра, есть пострадавшие (Фото:МВД)

В субботу, 19 августа, возник пожар в складском помещении на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

По уточненной информации, эксперты ГНДКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов, в результате чего произошла детонация.

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По словам Клименко, в результате пожара есть пострадавшие работники экспертной службы.

Глава МВД заявил, что пожар уже удалось локализовать, к тушению огня задействовали более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева.

Взрывы в субботу, 19 августа, были слышны в Киеве, после чего вспыхнул пожар. Мэр города Виталий Кличко заявил, что пожар возник в результате «неустановленных взрывов» в районе Кольцевой дороги — в промзоне на участке, находящемся на территории Киевской области.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.

