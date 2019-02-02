Пожар возле Дарынка в Киеве: ликвидация продолжается более 8 часов Сегодня, 22:16 2705 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Площадь пожара - 10,5 тыс. кв.м ГСЧС

По состоянию на 20:00 пожар в Деснянском районе Киева в складском здании ООО Адонис Проект не ликвидирован.

Об этом сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 137 человек личного состава и 35 единиц техники ГСЧС. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание.

"Из-за большой загруженности помещений горючими материалами и отсутствие противопожарных перегородок огонь быстро распространялся. На территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарных гидрантах давление недостаточно для эффективной ликвидации пожара, также проводится и подвоз воды к месту пожара", - говорится в сообщении.

Площадь пожара - 10,5 тыс. квадратных метров.

В Киеве горит склад 2 февраля 2019 В Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар

Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра Дарынок, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.