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Пожар в психиатрической клинике: в Одесской области объявили траур

Сегодня, 15:22
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Пожар в психиатрической клинике: в Одесской области объявили траур - фото

Думская

Жертвами пожара стали шесть человек

В Одесской области среда, 12 июня, объявлена днем траура в связи с гибелью шести человек в результате пожара в одном из корпусов одесской психиатрической больницы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной государственной администрации Сергей Паращенко, передает Думская.

По словам Паращенко, семьям погибших выплатят одноразовую финансовую помощь в размере 100 тысяч грн, а семьям пострадавши — по 50 тысяч грн.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

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В результате пожара погибли пятеро пациентов клиники и одна медсестра. Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Теги:   Пожар Одесса Одесская область

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