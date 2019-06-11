Пожар в психиатрической клинике: в Одесской области объявили траур
В Одесской области среда, 12 июня, объявлена днем траура в связи с гибелью шести человек в результате пожара в одном из корпусов одесской психиатрической больницы.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной государственной администрации Сергей Паращенко, передает Думская.
По словам Паращенко, семьям погибших выплатят одноразовую финансовую помощь в размере 100 тысяч грн, а семьям пострадавши — по 50 тысяч грн.
Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
В результате пожара погибли пятеро пациентов клиники и одна медсестра. Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.