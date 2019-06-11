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Пожар в психиатрической больнице в Одессе: прокуратура расследует служебную халатность

Сегодня, 19:55
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Пожар в психиатрической больнице в Одессе: прокуратура расследует служебную халатность - фото

Думская

Жертвами пожара стали шесть человек

После пожара в психиатрической больнице в Одессе, в результате которого погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности.

Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«В настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ст. 270 - это нарушение правил пожарной безопасности, по ст. 194 - это умышленное уничтожение имущества опасным способом, в результате которого погибли люди, по ст. 115 - это умышленное убийство... Совместно с ГБР внесена ч. 2 ст. 367 - это служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия», - заявил он.

По словам прокурора, дело квалифицировано по статье «умышленное убийство» так как, согласно заключению пожарной службы, источник воспламенения был занесен извне.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

В результате пожара погибли пять пациентов клиники и одна медсестра. Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

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По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Теги:   Служебная халатность Прокуратура Пожежа Одесса

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