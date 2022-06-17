Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области был ликвидирован
Пожар на химическом заводе Коагулянт (Фото:t.me/starukhofficial)
Масштабный пожар на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области был ликвидирован.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
«Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня на другие сооружения», — говорится в сообщении.
Химической угрозы населению города и области пока нет.
Вечером, 16 июня, на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области начался пожар.
Причин пожара пока не сообщили.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.