Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области был ликвидирован 17 июня, 01:44 Цей матеріал також доступний українською Пожар на химическом заводе Коагулянт (Фото:t.me/starukhofficial)

Масштабный пожар на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области был ликвидирован.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



«Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня на другие сооружения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Химической угрозы населению города и области пока нет.

Вечером, 16 июня, на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области начался пожар.

Причин пожара пока не сообщили.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.