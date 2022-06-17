Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области был ликвидирован

17 июня, 01:44
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Пожар на химическом заводе Коагулянт (Фото:t.me/starukhofficial)

Пожар на химическом заводе Коагулянт (Фото:t.me/starukhofficial)

Масштабный пожар на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области был ликвидирован.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

«Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня на другие сооружения», — говорится в сообщении.

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Химической угрозы населению города и области пока нет.

Вечером, 16 июня, на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области начался пожар.

Причин пожара пока не сообщили.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Пожар Война России против Украины

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