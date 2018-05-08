Пожар в одесском лагере Виктория: директору сообщили о новом подозрении

Директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну и его заместителю сообщили о подозрении в незаконном завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366) УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, следствие установило, что с января по август 2017 года чиновники вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов шести сотрудников.

Сотрудники лагеря фактически не приступали к работе, но учитывались работающими на бумаге.

Зарплата снималась в одном банкомате в Киевском районе Одессы.

Размер ущерба государству составил более 120 тысяч гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 3 мая суд Одессы продлил на два месяца арест директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекших гибель людей.

В ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в детском лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. В результате погибли три девочки от 8 до 12 лет.

Официально правоохранители рассматривают несколько версий: поджог, нарушение правил пожарной безопасности и возгорание из-за использования электрических приборов.