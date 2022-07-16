Утренний удар по Одессе: спасатели ликвидировали пожар на складе, куда попала ракета — фото, видео последствий 16 июля, 12:00 Пожар вспыхнул на площади 1000 кв. м (Фото:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины)

В Одессе ликвидировали пожар, возникший на складе после ракетных обстрелов города утром 16 июля. Жертв и пострадавших нет, охранники склада вовремя укрылись после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает ГСЧС.

«Пожар ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет», - сообщили одесские спасатели.

Видео дня

Ранее в ОК Юг уточнили, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со стороны Ставрополья.

По предварительным данным, была использована ракета Х-101, попавшая в склад производственно-торговой компании.



Там вспыхнул пожар.

Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины, ГСЧС и Суспільне.Одеса показали фото последствий ракетного удара по складу.

Ракетный удар по Одессе 16 июля - фото

Инфографика: Общественное. Одесса

Инфографика: ГСЧС

Инфографика: ГСЧС

Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

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