Утренний удар по Одессе: спасатели ликвидировали пожар на складе, куда попала ракета — фото, видео последствий

16 июля, 12:00
Пожар вспыхнул на площади 1000 кв. м (Фото:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины)

Пожар вспыхнул на площади 1000 кв. м (Фото:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины)

В Одессе ликвидировали пожар, возникший на складе после ракетных обстрелов города утром 16 июля. Жертв и пострадавших нет, охранники склада вовремя укрылись после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает ГСЧС.

«Пожар ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет», - сообщили одесские спасатели.

Видео дня
https://twitter.com/SESU_UA/status/1548215686375227394

Ранее в ОК Юг уточнили, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со стороны Ставрополья.

По предварительным данным, была использована ракета Х-101, попавшая в склад производственно-торговой компании.

Там вспыхнул пожар.

Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины, ГСЧС и Суспільне.Одеса показали фото последствий ракетного удара по складу.

Ракетный удар по Одессе 16 июля - фото

Инфографика: Общественное. Одесса
Инфографика: ГСЧС
Инфографика: ГСЧС
Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
Инфографика: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Одесская область Одесса Ракетные удары Пожар Война России против Украины

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