Труханов показал видео последствий ракетного удара по Одессе: дым от пожара виден за пределами города 16 июля, 09:15 Пожар на гражданском складе в Одессе, куда попала российская ракета (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Одесский мэр Геннадий Труханов записал видео со склада производственно-торговой компании, куда сегодня утром попала российская ракета после удара по Одессе и где разгорелся пожар.



Труханов подтвердил, что по состоянию на данный момент жертв и пострадавших от ракетного удара в Одессе не выявлено.

«Сегодня утром в Одессе варвары нанесли удар по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул Труханов, подтвердив, что дым от пожара виден далеко за пределами города.

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Он рассказал, что подразделения ГСЧС и других спасательных служб города в первые минуты прибыли на место пожара и продолжают бороться с его последствиями.

Ранее представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги, и это спасло им жизнь.



В ОК Юг уточнили, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со стороны Ставрополья.

По предварительным данным, была использована ракета Х-101, попавшая в склад производственно-торговой компании. Там вспыхнул пожар, его ориентировочная площадь – 1000 м².

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