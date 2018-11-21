21 ноября 2018, среда

Пожар в областной больнице Львова: спасатели эвакуировали почти 500 человек

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Огонь охватил площадь в 200 кв.м
Фото: ГСЧС

Огонь охватил площадь в 200 кв.м

Спасатели ликвидировали пожар в областной клинической больницы медицинского института во Львове.

По данным ГСЧС, на ликвидацию пожара на крыше здания ушло почти три часа. Сложность заключалась в плотной задымленности на чердаке больницы.

Был эвакуирован 481 человек, из них – 276 стационарных пациентов больницы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. 

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают причину возгорания здания.

Ранее сообщалось, что на крыше трехэтажного здания больницы начался пожар.

 

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