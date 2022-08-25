«Пожарных — ни одного». В Мариуполе горят жилые дома, оккупационные «власти» не реагируют — видео 25 августа, 15:46 Андрющенко в Telegram уточнил, что горят дома, здание школы № 69 и пожар расползается по микрорайону Восточный (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Во временно оккупированном Мариуполе горят жилые дома, но оккупационные «власти» не реагируют. Об этом сообщает городской совет Мариуполя и советник мэра города Петр Андрющенко.

«Прямо сейчас пожар в Левобережном районе продолжает распространяться. Он охватил дома мариупольцев», — пишет мэрия в Telegram.

Отмечается, что коллаборанты и оккупанты не делают ничего, чтобы потушить огонь, поэтому площадь пожара увеличивается.

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«Уцелевшие квартиры превращаются в руины и уже не из-за обстрела российских оккупантов, а из-за небрежности «русского мира», — говорится в сообщении.

Андрющенко в Telegram уточнил, что горят дома, здание школы № 69 и пожар расползается по микрорайону Восточный.

«Пожарных — ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют», — пишет он в Telegram.

Андрющенко призвал оккупантов снять МЧС с пропагандистских роликов и отправить на тушение пожара. Также по его данным, гауляйтера Константина Иващенко нет в городе.

По данным мэрии пожар в микрорайоне Восточный начался вечером в среду, 24 августа. Они подчеркивают, что его пытались потушить люди самостоятельно, а в так называемой службе «МЧС ДНР» заявили, что у них не было воды для тушения.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевших квартирах селят российских строителей.

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