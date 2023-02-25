Оккупанты спровоцировали пожар при попытке «вычистить» зерновой терминал Мариуполя — советник мэра

25 февраля, 21:52
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Пожар в порту Мариуполя (Фото:Петр Андрющенко / Telegram)

Пожар в порту Мариуполя (Фото:Петр Андрющенко / Telegram)

Российские захватчики завели судно в порт временно оккупированного Мариуполя, чтобы " вычистить" зерновой терминал, и спровоцировали пожар, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 25 февраля.

По его словам, пожар произошел из-за электричества и это уже не первый подобный случай.

«Пылает остаток зерна, который был уничтожен россиянами в первые дни войны прицельным обстрелом реактивной артиллерии», — написал Андрющенко, добавив, что никто не стал тушить пожар, в ожидании, что огонь погаснет сам.

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24 февраля Мариупольский городской совет сообщил о взрыве в центре временно оккупированного города. Вероятно, удар был нанесен по складу боеприпасов россиян.

https://www.youtube.com/embed/5NY0LnJY34Q
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Зерно Пожежа Война России против Украины

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