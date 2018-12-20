Пожар в лагере Виктория: спасатель заявил, что на месте происшествия не было воды и начальства Сегодня, 23:03 28 Цей матеріал також доступний українською В результате пожара погибли дети Фото: Думская

В Киевском райсуде Одессы заслушали показания командира подразделения ГСЧС Сергея Бурдейного, который первым прибыл на место пожара в детском лагере Виктория, сообщает Укринформ.

"Мое подразделение прибыло на территорию оздоровительного учреждения первым - в 23 ч. 40 мин. Но деревянный двухэтажный корпус №5, с которого эвакуировали, как выяснилось позже, трех девочек, уже пылал по всему периметру. Поскольку температура горения была очень высокой - зайти внутрь помещения было невозможно. Также оказалось, что в пожарном водоеме недостаточно воды для организации тушения пожара - пришлось искать другой источник и тянуть воду издалека", - сообщил свидетель.

Командир рассказал, что работники лагеря были охвачены паникой, никто не мог доложить о проведенной эвакуации детей, не удалось найти кого-то из ответственных старших чиновников.

Экс-директор лагеря Петрос Саркисян отрицает показания Бурдейного о невозможности воспользоваться пожарным водоемом для тушения огня.

Напомним, что в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двух детей. Позже сообщили, что на пепелище нашли останки третьей погибшей девочки.

Позже судмедэксперты идентифицировали останки трех девочек. Ими оказались 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий.

Из решения суда стало известно, что сотрудники лагеря вызвали спасателей только через полчаса после начала пожара. Они пытались потушить огонь самостоятельно.