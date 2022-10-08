Появилось видео момента взрыва на Керченском мосту
Взрыв на Крымском мосту (Фото:Скриншот с видео/Astra)
В сети публикуют видео вероятного взрыва на Крымском мосту, в том числе российский пропагандист Владимир Соловьев в Telegram.
Движение полностью закрыто, оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.
Также видео момента взрыва обнародовал российский проект Astra в Telegram.
Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове.