Появилось видео момента взрыва на Керченском мосту 8 октября, 10:19 Взрыв на Крымском мосту (Фото:Скриншот с видео/Astra)

В сети публикуют видео вероятного взрыва на Крымском мосту, в том числе российский пропагандист Владимир Соловьев в Telegram.

Движение полностью закрыто, оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.



Также видео момента взрыва обнародовал российский проект Astra в Telegram.

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове.



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