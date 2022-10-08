Появилось видео момента взрыва на Керченском мосту

8 октября, 10:19
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Взрыв на Крымском мосту (Фото:Скриншот с видео/Astra)

Взрыв на Крымском мосту (Фото:Скриншот с видео/Astra)

В сети публикуют видео вероятного взрыва на Крымском мосту, в том числе российский пропагандист Владимир Соловьев в Telegram.

Движение полностью закрыто, оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.

https://www.youtube.com/embed/IJ9b2bE7y7c

Также видео момента взрыва обнародовал российский проект Astra в Telegram.

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове.

Видео дня

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Видео Взрыв Крымский мост

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