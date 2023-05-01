Корабли оккупантов почти не заходят в бухты Севастополя после пожара на нефтебазе — Гуменюк 1 мая, 20:41 Топливная база в Севастополе (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграмм)

Корабли оккупантов стараются не заходить в бухты временно оккупированного Севастополя после пожара на нефтебазе в украинском Крыму.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

«Да, они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили ее в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли «родной гаванью», — рассказала Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, сейчас российские корабли чаще заходят для пополнения запасов в порт Новороссийска, а не в бухты Севастополя.

«Сама корабельная группировка сейчас состоит из 10 единиц и маневрирует максимально рассредоточено в районе, который считают для себя пока что безопасным, — в Черном море ближе к юго-восточному побережья Крыма», — сказала спикер.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются быть как можно дальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00 там заявили, что пожар ликвидировали.

В ВСУ не комментировали причастность к событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что 29 апреля отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.