Пожар в Киеве: медики реанимировали мужчину, которого без признаков жизни вынесли из горящей квартиры

Во вторник, 17 апреля, в многоквартирном доме на улице Мате Залки в Киеве произошел пожар.
При этом, как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, из горящей квартиры удалось спасти мужчину.
По словам очевидцев, пожарные, которые проникли в помещение через балкон, вынесли оттуда бездыханное тело, однако медикам удалось реанимировать мужчину.
"Один человек спасен из огня, вынесен уже без признаков жизни, реанимирован и в критическом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киевской области сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.
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