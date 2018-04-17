Пожар в Киеве: медики реанимировали мужчину, которого без признаков жизни вынесли из горящей квартиры

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Спасатели вынесли мужчину по пожарной лестнице через балкон
Скриншот

Спасатели вынесли мужчину по пожарной лестнице через балкон

Во вторник, 17 апреля, в многоквартирном доме на улице Мате Залки в Киеве произошел пожар.

При этом, как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, из горящей квартиры удалось спасти мужчину.

По словам очевидцев, пожарные, которые проникли в помещение через балкон, вынесли оттуда бездыханное тело, однако медикам удалось реанимировать мужчину.

"Один человек спасен из огня, вынесен уже без признаков жизни, реанимирован и в критическом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.

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