В Донецке полностью сгорел бывший гипермаркет Ашан, который после российской оккупации переименовали в Сигма-Ленд, сообщило в воскресенье, 12 октября, пропагандистское издание Известия.

По словам россиян, здание атаковали «не менее двух тяжелых ударных дронов самолетного типа с поражающими элементами в виде шариков». Информации о пострадавших и погибших нет.

11 октября Донецк атаковали беспилотники. В оккупированном городе прогремело несколько взрывов. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар. Как сообщал российский Telegram-канал Astra, пожар вспыхнул в районе гипермаркета Сигма (бывший Ашан).