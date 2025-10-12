В оккупированном Донецке полностью сгорел бывший гипермаркет Ашан — видео

12 октября, 12:53
Гипермаркет Сигма-Ленд полностью сгорел (Фото: Telegram-канал WarInMyEyes)

Гипермаркет Сигма-Ленд полностью сгорел (Фото: Telegram-канал WarInMyEyes)

В Донецке полностью сгорел бывший гипермаркет Ашан, который после российской оккупации переименовали в Сигма-Ленд, сообщило в воскресенье, 12 октября, пропагандистское издание Известия.

По словам россиян, здание атаковали «не менее двух тяжелых ударных дронов самолетного типа с поражающими элементами в виде шариков». Информации о пострадавших и погибших нет.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1977309392287547505

11 октября Донецк атаковали беспилотники. В оккупированном городе прогремело несколько взрывов. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар. Как сообщал российский Telegram-канал Astra, пожар вспыхнул в районе гипермаркета Сигма (бывший Ашан).

