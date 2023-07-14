В Конча-Заспе под Киевом полностью сгорел элитный комплекс отдыха — фото 14 июля, 12:39 Почти всю территорию комплекса охватил огонь (Фото:ГСЧС)

Вечером 13 июля в Конча-Заспе под Киевом произошел пожар на территории элитного загородного комплекса отдыха Queen Country Club.

Инцидент произошел в поселке Козин по ул. Столичное шоссе в загородном комплексе.

Спасатели установили, что огнем полностью охвачено помещение ресторана, детской комнаты, бани и столовой, которые находятся в одном здании.

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Огонь быстро распространялся по конструкциям соломенной крыши. Для увеличения объема подачи воды на тушение был оперативно привлечено спецавто для подвоза воды из Киева.

Почти через четыре часа пожар удалось ликвидировать. Спасатели показали фото последствий.

В результате возгорания пострадали два человека. Один из спасателей получил тепловой удар и был госпитализирован. Также пострадал гражданский, предварительно, из-за отравления продуктами горения.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Элитный комплекс Queen Country Club ранее принадлежал ресторанному холдингу Bulldozer Group, владельцем которого являлся российский бизнесмен Александр Орлов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Bulldozer Group сообщила, что уходит с украинского рынка. Команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что разрывает сотрудничество с холдингом.

Ранее этот элитный комплекс также стал фигурантом громкого скандала.

В июле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса и действия в Украине жестких карантинных ограничений, там проводились многолюдные вечеринки. Участники были без масок и не соблюдали дистанцию.