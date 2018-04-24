Пожар в детском лагере Виктория: воспитательница получила условный срок

Киевский районный суд Одессы во вторник, 24 апреля, вынес обвинительный приговор воспитательнице Наталье Цокур, которая отвечала за пожарную безопасность в детском лагере Виктория.
Как передает Думская, суд приговорил работницу лагеря к трем годам лишения свободы и освободил ее от отбывания наказания с установлением двухлетнего испытательного срока. Также введен запрет занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность, на два года.
Воспитательницу лагеря признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Максимальная санкция статьи - четыре года лишения свободы.
Свою вину Наталья Цокур полностью признала.
Смотрите также
Это первый приговор по делу о пожаре в детском лагере Виктория, во время которого погибли трое детей.
Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в детском лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. В результате погибли три девочки от 8 до 12 лет.
Смотрите также
Официально правоохранители рассматривают несколько версий: о поджоге, нарушении правил пожарной безопасности и возгорании из-за использования электрических приборов.
Комментарии
Правила комментирования