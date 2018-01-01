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Пожар в детском лагере Виктория: суд продлил арест директору

Сегодня, 21:36
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В результате пожара погибли дети

Фото: Думская

В Одессе Киевский райсуд продлил до 7 февраля меру пресечения в виде содержания под стражей для директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна, сообщает УНИАН.

О необходимости продлить срок ареста ходатайствовала прокуратура, но защита Саркисяна настаивала на более мягкой мере пресечения.

Ограничиться домашним арестом и ношением электронного браслета предлагала и защита потерпевших. Такую же точку зрения высказали отцы погибших девочек Софии Мазур и Анастасии Кулинич, а отец погибшей Снежаны Арпентий был против.

Напомним, что в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двух детей. Позже сообщили, что на пепелище нашли останки третьей погибшей девочки.

Позже судмедэксперты идентифицировали останки трех девочек. Ими оказались 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий.

Из решения суда стало известно, что сотрудники лагеря вызвали спасателей только через полчаса после начала пожара. Они пытались потушить огонь самостоятельно.

Теги:   Пожар Суд Одесса

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