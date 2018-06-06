06 июня 2018, среда

Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели рассказали подробности ликвидации

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Спасатели до сих пор тушат пожар в Чернобыльской зоне
Фото: ГСЧС

Спасатели до сих пор тушат пожар в Чернобыльской зоне

По состоянию на утро 6 июня спасатели продолжают тушить лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 человек.

За время авиация ГСЧС осуществила 27 сбросов воды (114 тонн).

Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

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Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

На месте пожара в зоне отчуждения ЧАЭС были найдены факелы, правоохранители проверяют версию о поджоге.

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