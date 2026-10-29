В Киевской области российские войска ударили по птицефабрике

Последствия удара РФ по птицефабрике в Бориспольском районе утром 29 октября (Фото: ГСЧС Киевской области / Telegram)

В Бориспольском районе Киевской области утром 29 октября в результате атаки российских БПЛА вспыхнул пожар на сельскохозяйственном предприятии.

Обновлено в 11:25. Как сообщили в ГСЧС Украины, пожарные ликвидировали возгорание. Удалось спасти 15 тысяч птиц.

Фото: ГСЧС Киевской области / Telegram

Ранее 29 октября в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили о пожаре на сельскохозяйственном предприятии после удара РФ.

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Сообщалось, что пожар был быстро ликвидирован, а на месте продолжают работать все оперативные службы.

В КОВА также подчеркивали, что воздушная тревога продолжается в Броварском, Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах области.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 октября (с 18:00 28 октября) Россия атаковала Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed (40 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 российских беспилотников типа Shahed (30 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов.

«Около 7 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!» — предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

Также сообщалось о попаданиях на семи локациях и падении сбитых БПЛА (обломки) на пяти локациях.