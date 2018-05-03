Пожар у военных складов в Балаклее: эвакуируют жителей нескольких улиц

Из-за пожара на территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов в Балаклее Харьковской области эвакуируют жителей нескольких улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к территории арсенала частный сектор", - уточнили там.

В ведомстве добавили, что ситуация контролируемая.

Ранее сообщалось, что на территории 65 военного арсенала в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, начался пожар.

По словам местных жителей в Балаклее были слышны взрывы.

Полиция ограничила въезд в город.

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