Загорелся частный дом. В Житомирской области во время пожара погибли две женщины, еще два человека пострадали
Во время пожара в Житомирской области погибли две женщины (Фото: ГСЧС Житомирской области)
В селе Каменка Коростенского района Житомирской области около 04:00 1 ноября произошел масштабный пожар в частном доме. Известно о погибших и пострадавших.
Об этом 1 ноября сообщили в ГСЧС Украины.
Пламя полностью охватило деревянный дом и перекинулось на хозяйственные постройки, уточнили там.
Семья с двумя детьми успела самостоятельно эвакуироваться, однако женщина отравилась угарным газом, а мужчина получил рваные раны предплечья — обоих госпитализировали.
Во время тушения огня спасатели нашли тела двух погибших женщин в возрасте 66 и 49 лет.
Пожар потушили около 07:45.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа дымохода.