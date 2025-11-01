Загорелся частный дом. В Житомирской области во время пожара погибли две женщины, еще два человека пострадали

Во время пожара в Житомирской области погибли две женщины (Фото: ГСЧС Житомирской области)

В селе Каменка Коростенского района Житомирской области около 04:00 1 ноября произошел масштабный пожар в частном доме. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом 1 ноября сообщили в ГСЧС Украины.

Пламя полностью охватило деревянный дом и перекинулось на хозяйственные постройки, уточнили там.

Фото: ГСЧС Житомирской области

Семья с двумя детьми успела самостоятельно эвакуироваться, однако женщина отравилась угарным газом, а мужчина получил рваные раны предплечья — обоих госпитализировали.

Фото: ГСЧС Житомирской области

Во время тушения огня спасатели нашли тела двух погибших женщин в возрасте 66 и 49 лет.

Пожар потушили около 07:45.

Фото: ГСЧС Житомирской области

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа дымохода.