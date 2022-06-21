После удара ВСУ. Оккупанты не могут потушить пожар на «вышках Бойко», огонь подошел к скважине 21 июня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською ВСУ нанесли удар по «вышкам Бойко» 20 июня (Фото:Крым.Реалии)

Пожар на так называемых «вышках Бойко» в Черном море до сих пор не могут потушить. Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по вышкам.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма.

Огонь из-за пожара на буровой платформе напрямую подошел к скважине.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море утром 20 июня.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз приобрел две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.



В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.

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