Пожар на военном складе возле Ични начали тушить с помощью авиации

К тушению пожара на военном складе около Ични приступила авиация

Авиация ГСЧС приступила к ликвидации пожара на территории шестого арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сначала авиация провела воздушную разведку технической территории арсенала, а потом сбросила 40 тонн воды.

Всего к проведению спасательных и других работ в районе чрезвычайной ситуации привлечено более тысячи человек и 214 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 260 человек, 76 единиц техники и два самолета АН-32П.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.