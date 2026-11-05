РФ атаковала склады в Бучанском районе Киевской области: возник масштабный пожар — фото
Российские войска атаковали Киевскую область, возник масштабный пожар (Фото: ГСЧС Украины)
Спасатели показали кадры масштабного пожара на складах в Бучанском районе Киевской области. РФ нанесла удар по логистической инфраструктуре, огонь удалось локализовать, сообщили в четверг, 5 ноября, в ГСЧС.
По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина получил ранение.
На месте работают спасатели из Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжаются проливка очагов возгорания и разборка конструкций.
В полночь глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Бучанском районе в результате российской атаки произошло возгорание на территории склада.
В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщается о падении обломков БПЛА и пожарах в Днепре, Киеве и Киевской области.