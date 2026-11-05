РФ атаковала склады в Бучанском районе Киевской области: возник масштабный пожар — фото

5 ноября, 08:01
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Российские войска атаковали Киевскую область, возник масштабный пожар (Фото: ГСЧС Украины)

Российские войска атаковали Киевскую область, возник масштабный пожар (Фото: ГСЧС Украины)

Спасатели показали кадры масштабного пожара на складах в Бучанском районе Киевской области. РФ нанесла удар по логистической инфраструктуре, огонь удалось локализовать, сообщили в четверг, 5 ноября, в ГСЧС.

По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина получил ранение.

На месте работают спасатели из Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжаются проливка очагов возгорания и разборка конструкций.

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ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

В полночь глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Бучанском районе в результате российской атаки произошло возгорание на территории склада.

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщается о падении обломков БПЛА и пожарах в Днепре, Киеве и Киевской области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел Киевская область Склад Война России против Украины

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