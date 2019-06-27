Спасатели потушили пожар на складах с секонд-хендом под Киевом 27 июня, 01:44 346 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба ГСЧС Загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы пресс-служба ГСЧС

Спасатели ликвилировали масштабный пожар на складах с секонд-хендом в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар был ликвидирован в среду, 26 июня, в 23:53.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Также спасатели сообщили, что их отделение радиационно-химической разведки провело повторные контрольные замеры воздуха на территории Голосеевского и Соломенского районов.

«Загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы», — заверили в ГСЧС.

Напомним, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел пожар на складе с секонд-хендом на площади 3 тысяч 500 м².

