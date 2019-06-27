Спасатели потушили пожар на складах с секонд-хендом под Киевом
Спасатели ликвилировали масштабный пожар на складах с секонд-хендом в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар был ликвидирован в среду, 26 июня, в 23:53.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.
Также спасатели сообщили, что их отделение радиационно-химической разведки провело повторные контрольные замеры воздуха на территории Голосеевского и Соломенского районов.
«Загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы», — заверили в ГСЧС.
Напомним, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел пожар на складе с секонд-хендом на площади 3 тысяч 500 м².