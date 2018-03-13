Пожар на полигоне Широкий Лан: один из пострадавших получил 25% ожогов кожи

Один из пострадавших во время пожара на полигоне Широкий Лан в Николаевской области получил 25% ожогов кожи, он находится в самом тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Кристина Вдовиченко, пишет 112 Украина.

По ее словам, все пострадавшие бойцы госпитализированы.

Вдовиченко утверждает, что пожар произошел по вине военных из-за нарушения правил безопасности.

Она добавила, что замыкания или других технических причин быть не могло, поскольку накануне была проверка пожарной безопасности палаточного городка, нарушений не обнаружили.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что по факту уничтожения военного имущества открыто уголовное производство по ч.2 ст. 412 УК Украины. Санкция статьи предусматривает удержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Широкий Лан произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и семь пострадали. По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование.