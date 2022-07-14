Ракетный удар по Виннице: пожар на парковке возле Дома быта ликвидирован

14 июля, 13:50
В результате ракетного удара России на парковке начался пожар (Фото:twitter.com/SESU_UA)

В результате ракетного удара России на парковке начался пожар (Фото:twitter.com/SESU_UA)

Пожар на парковочной площадке возле Дома быта, возникший в результате ракетного удара страны-агрессора по Виннице в четверг, 14 июля, ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Twitter.

«Пожар на парковочной площадке возле Дома быта ликвидирован», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1547528695069515776

Работает около 150 спасателей, кинологов и психологов ГСЧС.

Видео дня

Известно, что в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 17 человек.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

По предварительным данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, судя по имеющимся фото и видео — в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs&feature=youtu.be
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Винница Пожежа Война России против Украины

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