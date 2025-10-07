В Крыму второй день горит нефтебаза (Фото: Telegram-канал Крымский ветер)

В оккупированной Феодосии в Крыму второй день горит нефтебаза. От местной «администрации» до сих пор не было официальных комментариев. Об этом пишут Крым.Реалии (проект Радио Свобода) и Telegram-канал Крымский ветер .

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов до сих пор не прокомментировал удар по НПЗ в ночь на 6 октября, но нашел время поздравить с днем рождения российского диктатора Владимира Путина, назвав его «выдающимся лидером современности».

НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. Ранее он уже подвергался украинским атакам.

Крымский ветер сообщает, что дым от пожара на НПЗ зафиксирован в 45 км от Феодосии, в поселке Вулкановка Ленинского района.

В понедельник, 6 октября, Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что после ночной атаки дронов в Феодосии в оккупированном Крыму зафиксированы два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале.

Ночью сияние от пожара на НПЗ было видно с расстояния более 30 километров.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины атаку подтвердили.

Там также отметили, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Феодосийский нефтяной терминал задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

7 октября Крымский ветер сообщил, что пожар на НПЗ в Феодосии продолжается, огонь перекинулся на другие резервуары.