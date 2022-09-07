Пожар после российского обстрела: спасателям понадобилось 16 часов, чтобы потушить пламя на нефтебазе в Кривом Роге
Тушение пожара на нефтебазе в Кривом Роге (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Пожар на нефтебазе в Кривом Роге, вспыхнувший 6 сентября после вражеского ракетного удара, спасатели ликвидировали более 16 часов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«Ночью пожарные успокоили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, последовавший после удара российской ракеты. Сражались с пламенем более 16 часов», — написал он.
В среду, 7 сентября, российские войска ударили по Никополю и Марганецкой громаде. Оккупанты били из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.
Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.
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