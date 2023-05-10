Притула и Стерненко сделали заявление по поводу «бавовны» на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ 10 мая, 20:13 Сергей Стерненко и Сергей Притула сделали объявление по поводу «бавовны» на территории страны-агрессора (Фото:коллаж / скриншот видео / Сергій Притула / YouTube)

Украинский волонтер Сергей Притула прокомментировал «бавовну» на нефтебазах на территории страны-агрессора России.

У себя в Twitter Притула опубликовал видео с моментом запуска дрона и напомнил о большом сборе На помсту, который организовал вместе с активистом и волонтером Сергеем Стерненко.



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«Дрон-камикадзе с дальностью полета до 1000 км. Что ж… Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но некоторые русские нефтебазы в последнее время переживают не лучшие времена. Например, Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Какое совпадение», — написал он.

Притула также опубликовал видеообращение со Стерненко, в котором поблагодарил всех, кто присоединился к сбору и тоже «не имеет никакого отношения» к «бавовне» на Ильском НПЗ.

Ночью 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами. Это повторилось 5 мая.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Перед этим возле российского порта Тамань, примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, вспыхнул крупный пожар на нефтебазе.