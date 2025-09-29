В оккупированной Феодосии в Крыму горит нефтебаза в Крыму (Фото: Telegram-канал Крымский ветер)

В Феодосии в оккупированном Крыму пылает нефтебаза из-за атаки дронов. Как пишет Telegram-канал Крымский ветер , это уже второй раз — после удара 7 октября 2024 года нефтебаза горела неделю.

Также в марте 2024 года нефтебазу атаковали дроны ВСУ, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. АО Морской нефтяной терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Как пишет пропагандистский Telegram-канал ЧП/Крым, пожар в Феодосии тушат на 637 квадратных метрах. Как пишут пропагандисты, спасатели якобы установили, что во время проведения технических работ загорелся резервуар с остатками дизельного топлива. Всего для ликвидации пожара привлекли 69 человек и 22 единицы техники.

Как отмечает Astra, оккупационная «власть» заявила, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел из-за «сварочных работ».

«Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России», — уверяет так называемый советник главы оккупированного Крыма Олег Крючков.

Он утверждает, что возгорание произошло в пустой емкости для топлива, и горят якобы остатки мазута.