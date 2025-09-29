В Феодосии горит нефтебаза: оккупационные власти заявили, что пожар возник из-за «сварочных работ» — видео

29 сентября, 16:29
Поделиться:
В оккупированной Феодосии в Крыму горит нефтебаза в Крыму (Фото: Telegram-канал Крымский ветер)

В оккупированной Феодосии в Крыму горит нефтебаза в Крыму (Фото: Telegram-канал Крымский ветер)

В Феодосии в оккупированном Крыму пылает нефтебаза из-за атаки дронов. Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, это уже второй раз — после удара 7 октября 2024 года нефтебаза горела неделю.

Также в марте 2024 года нефтебазу атаковали дроны ВСУ, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. АО Морской нефтяной терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Реклама

Читайте также:
Не помог отразить атаку. На территории нефтебазы в Феодосии, которую поразили ВСУ, стоял Панцирь-С1 — спутниковые снимки

Как пишет пропагандистский Telegram-канал ЧП/Крым, пожар в Феодосии тушат на 637 квадратных метрах. Как пишут пропагандисты, спасатели якобы установили, что во время проведения технических работ загорелся резервуар с остатками дизельного топлива. Всего для ликвидации пожара привлекли 69 человек и 22 единицы техники.

Как отмечает Astra, оккупационная «власть» заявила, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел из-за «сварочных работ».

«Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России», — уверяет так называемый советник главы оккупированного Крыма Олег Крючков.

Он утверждает, что возгорание произошло в пустой емкости для топлива, и горят якобы остатки мазута.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Феодосия Крым Россия Война России против Украины НПЗ Нефть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies