Обстрел россиянами Кривого Рога: в городе горит нефтебаза
Оккупанты обстреляли Кривой Рог (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Во вторник, 6 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Возник сильный пожар на нефтебазе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.
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