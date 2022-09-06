Обстрел россиянами Кривого Рога: в городе горит нефтебаза 6 сентября, 10:14 Оккупанты обстреляли Кривой Рог (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Во вторник, 6 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Возник сильный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.

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