Обстрел россиянами Кривого Рога: в городе горит нефтебаза

6 сентября, 10:14
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Оккупанты обстреляли Кривой Рог (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Оккупанты обстреляли Кривой Рог (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Во вторник, 6 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Возник сильный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/pYMgZHFYx0o
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Кривой Рог Нафтебаза Валентин Резниченко Война России против Украины Ракетный удар

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