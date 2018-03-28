Пожар на Левобережной в Киеве: огонь ликвидирован, один вход на станцию открыт

Один вестибюль станции Левобережная открыли на вход и выход

По состоянию на вечер среды, 28 марта, спасатели ликвидировали пожар у входа на станцию ​​метро Левобережная в Киеве.

Об этом сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован, а в 18:21 - ликвидирован", - говорится в заявлении ГСЧС.

По информации спасателей, пожар возник в одноэтажном магазине Красный маркет, который находится у входа на станцию.

Вход на станцию, возле которого произошел пожар, до сих пор закрыт на вход и выход. Вестибюль с противоположной стороны (со стороны гостиницы Турист) открыт, сообщили в Киевском метрополитене.

Напомним, что 28 марта станцию Киевского метрополитена Левобережная закрыли на вход и выход из-за возгорания торгового киоска возле одного из вестибюлей.