Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео Сегодня, 11:42 866 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Площадь тления - 1,5 тыс кв.м ГСЧС

В воскресенье, 3 февраля, по состоянию на 10:00 пожар на складском помещении ООО Адонис Проект возле метро Лесная в Киеве не ликвидирован.

Об этом сообщили в ГСЧС.



Спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м, есть угроза разрушения строительных конструкций. На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава.

Пожар локализован в 23:03 на площади около 10,5 тыс. квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.

Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра Дарынок, в складском помещении ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.