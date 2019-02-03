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Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео

Сегодня, 11:42
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ГСЧС

Площадь тления - 1,5 тыс кв.м

В воскресенье, 3 февраля, по состоянию на 10:00 пожар на складском помещении ООО Адонис Проект возле метро Лесная в Киеве не ликвидирован.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м, есть угроза разрушения строительных конструкций. На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава.

Пожар локализован в 23:03 на площади около 10,5 тыс. квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.

Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра Дарынок, в складском помещении ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.

В Киеве горит склад

2 февраля 2019 В Деснянском районе, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) с хранения электроинструмента, пластика и картона произошла

ГСЧС

 

Теги:   ГСЧС Киев Пожежа

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