«РФ пора думать о капитуляции». Пожар на Крымском мосту морально раздавливает Кремль и «фюрера» — Бессмертный

8 октября, 13:14
Эксклюзив НВ
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Горящие топливные баки и поврежденные участки Керченского моста, Крым. 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Горящие топливные баки и поврежденные участки Керченского моста, Крым. 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар, который произошел 8 октября на Крымском мосту, психологически раздавливает руководство России и диктатора Владимира Путина, рассказал дипломат Роман Бессмертный в эфире Радио НВ.

Бессмертный убежден, что высмеивание беспомощности российской власти, как и сарказм украинской власти как реакция на аналогичные чрезвычайные события создает мощное давление на Кремль:

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«Эти события — один из инструментов психологической борьбы. <...> В ситуации информационного давления, когда доминирование украинской информации в вопросах войны <...> просто раздавливает сейчас Россию и моральное состояние кремлевского фюрера и его окружения. <...> С точки зрения добивания врага, это совершенно правильно: когда тактически и оперативно — инициатива у тебя в руках, стратегически — ты переигрываешь противника, остается — просто морально растворять его в кислоте».

https://www.youtube.com/watch?v=-BQIFTLKtqg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Политик считает, что российскому диктатору Владимиру Путину пора озаботиться капитуляцией: «Если бы, действительно, кремлевский фюрер где-то в глубине заботился о том, что он называет Россией, стоило уже давным-давно отправлять „генерала Вольфа“ и начинать переговоры об условиях капитуляции».

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Владимир Путин Крым Украина-Россия Керченский мост Радио НВ Крымский мост Война России против Украины капитуляция России

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