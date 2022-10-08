«РФ пора думать о капитуляции». Пожар на Крымском мосту морально раздавливает Кремль и «фюрера» — Бессмертный 8 октября, 13:14 Эксклюзив НВ Горящие топливные баки и поврежденные участки Керченского моста, Крым. 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар, который произошел 8 октября на Крымском мосту, психологически раздавливает руководство России и диктатора Владимира Путина, рассказал дипломат Роман Бессмертный в эфире Радио НВ.

Бессмертный убежден, что высмеивание беспомощности российской власти, как и сарказм украинской власти как реакция на аналогичные чрезвычайные события создает мощное давление на Кремль:

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«Эти события — один из инструментов психологической борьбы. <...> В ситуации информационного давления, когда доминирование украинской информации в вопросах войны <...> просто раздавливает сейчас Россию и моральное состояние кремлевского фюрера и его окружения. <...> С точки зрения добивания врага, это совершенно правильно: когда тактически и оперативно — инициатива у тебя в руках, стратегически — ты переигрываешь противника, остается — просто морально растворять его в кислоте».

Политик считает, что российскому диктатору Владимиру Путину пора озаботиться капитуляцией: «Если бы, действительно, кремлевский фюрер где-то в глубине заботился о том, что он называет Россией, стоило уже давным-давно отправлять „генерала Вольфа“ и начинать переговоры об условиях капитуляции».