«Огромная пощечина Путину». Рахманин рассказал, какие военные и политические последствия будет иметь пожар на Крымском мосту

8 октября, 11:28
Эксклюзив НВ
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Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

На Крымском мосту, что соединяет Россию и оккупированный ею полуостров, утром 8 октября разразился масштабный пожар.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ объяснил, как расценивать возгорания с военной и политической точки зрения и почему это огромная пощечина лично диктатору Владимиру Путину.

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Сергей Рахманин

народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Это, по меньшей мере, на долго усложнит поставки всего, что возможно, на Крымский полуостров со стороны России. Это с военной точки зрения очень полезно [для Украины], потому что Крым был главным хабом поставки военной техники, личного состава, вооружения в частности в Херсонскую область и в целом на юг.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c

В последнее время [мост] использовался достаточно эффективно. Уничтожение двух секций автомобильного моста, существенное повреждение железнодорожного полотна осложняет россиянам поставку оружия и вооружение на юг, где находится все еще достаточно крупная группировка российской оккупационной армии.

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Думаю, это существенно упростит задачу Вооруженным силам Украины, которые продолжают наступление на юге, пытаясь охватить укрепленные районы россиян, постепенно приближаясь к Херсону.

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С политической точки зрения, это огромная оплеуха. Пощечина лично Путину — человеку (если можно его называть человеком), который развязал эту войну. Получить такой подарок на день рождения, думаю, это многого стоит.

Также это психологический удар по россиянах — и по тем, кто не очень разделяет эту войну, и по тем, кто ее горячо поддерживает. Это означает, что они не будут чувствовать себя в безопасности.

Многие специалисты говорили о том, что достаточно большая поддержка россиянами этой агрессивной, захватнической войны связана с двумя вещами. Во-первых, с чувством безнаказанности, потому что война где-то далеко. Во-вторых, разумеется, с определенной информационной нагрузкой, которую обеспечивают пропагандистские каналы.

После того, как русские будут понимать, что эта война может касаться чего-либо и кого-либо, будет касаться каждого, это чувство безнаказанности будет исчезать. Это будет существенно изменять ситуацию внутри общества, соответственно будет сказываться на планах России. Им будет сложнее объяснять, им сложнее будет мотивировать. В конце концов, им сложнее будет обеспечивать эффективную мобилизацию, которая им крайне необходима для того, чтобы восстановить ресурсы и боеспособность своей армии, которая была существенно подорвана во время боевых действий в течение восьми месяцев.

Учитывая, что происходило раньше, учитывая реакцию на аналогичные события, могу предположить, что [пожар на Крымском мосту] вызовет не мобилизацию, а дополнительный страх.

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Мобилизационным это событие может стать для воинственного, «ястребиного» крыла, прослойки российского общества, которое в принципе и так было мобилизовано и оно не столь велико. Подавляющее большинство россиян, по возможности судить, это люди, которые поддерживают эту войну, чувствуя себя уютно, комфортно безопасно, не намерены непосредственно участвовать в ней.

Какие бы препятствия ни ставили российские власти, видео и фото погибших россиян на украинских территориях попадает к российскому потребителю и вызывает страх и ужас. Люди живы, им свойственна эмпатия, им присущ страх и они боятся. Это первый момент. Второй момент — они теперь не чувствуют себя в безопасности.

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Я напомню, что россияне говорили о том, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на территории России, чуть ли не второй после Кремля. После того, как они видят, что этот мост не работает из-за существенных повреждений, это должно вызвать страх.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Крым Херсон Армия России Херсонская область Юг Украины Россияне Российская армия Керченский мост Сергей Рахманин Радио НВ Крымский мост Война России против Украины мобилизация в России

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