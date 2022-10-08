«Огромная пощечина Путину». Рахманин рассказал, какие военные и политические последствия будет иметь пожар на Крымском мосту 8 октября, 11:28 Эксклюзив НВ Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

На Крымском мосту, что соединяет Россию и оккупированный ею полуостров, утром 8 октября разразился масштабный пожар.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ объяснил, как расценивать возгорания с военной и политической точки зрения и почему это огромная пощечина лично диктатору Владимиру Путину.

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Сергей Рахманин народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Это, по меньшей мере, на долго усложнит поставки всего, что возможно, на Крымский полуостров со стороны России. Это с военной точки зрения очень полезно [для Украины], потому что Крым был главным хабом поставки военной техники, личного состава, вооружения в частности в Херсонскую область и в целом на юг.

В последнее время [мост] использовался достаточно эффективно. Уничтожение двух секций автомобильного моста, существенное повреждение железнодорожного полотна осложняет россиянам поставку оружия и вооружение на юг, где находится все еще достаточно крупная группировка российской оккупационной армии.



Думаю, это существенно упростит задачу Вооруженным силам Украины, которые продолжают наступление на юге, пытаясь охватить укрепленные районы россиян, постепенно приближаясь к Херсону.

С политической точки зрения, это огромная оплеуха. Пощечина лично Путину — человеку (если можно его называть человеком), который развязал эту войну. Получить такой подарок на день рождения, думаю, это многого стоит.

Также это психологический удар по россиянах — и по тем, кто не очень разделяет эту войну, и по тем, кто ее горячо поддерживает. Это означает, что они не будут чувствовать себя в безопасности.

Многие специалисты говорили о том, что достаточно большая поддержка россиянами этой агрессивной, захватнической войны связана с двумя вещами. Во-первых, с чувством безнаказанности, потому что война где-то далеко. Во-вторых, разумеется, с определенной информационной нагрузкой, которую обеспечивают пропагандистские каналы.

После того, как русские будут понимать, что эта война может касаться чего-либо и кого-либо, будет касаться каждого, это чувство безнаказанности будет исчезать. Это будет существенно изменять ситуацию внутри общества, соответственно будет сказываться на планах России. Им будет сложнее объяснять, им сложнее будет мотивировать. В конце концов, им сложнее будет обеспечивать эффективную мобилизацию, которая им крайне необходима для того, чтобы восстановить ресурсы и боеспособность своей армии, которая была существенно подорвана во время боевых действий в течение восьми месяцев.

Учитывая, что происходило раньше, учитывая реакцию на аналогичные события, могу предположить, что [пожар на Крымском мосту] вызовет не мобилизацию, а дополнительный страх.

Мобилизационным это событие может стать для воинственного, «ястребиного» крыла, прослойки российского общества, которое в принципе и так было мобилизовано и оно не столь велико. Подавляющее большинство россиян, по возможности судить, это люди, которые поддерживают эту войну, чувствуя себя уютно, комфортно безопасно, не намерены непосредственно участвовать в ней.

Какие бы препятствия ни ставили российские власти, видео и фото погибших россиян на украинских территориях попадает к российскому потребителю и вызывает страх и ужас. Люди живы, им свойственна эмпатия, им присущ страх и они боятся. Это первый момент. Второй момент — они теперь не чувствуют себя в безопасности.

Я напомню, что россияне говорили о том, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на территории России, чуть ли не второй после Кремля. После того, как они видят, что этот мост не работает из-за существенных повреждений, это должно вызвать страх.